Снять коттедж недорого. Украина . Самые низкие цены от собственников, без комиссии. Бронирование с просмотром и онлайн.

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Колоритный коттедж для мероприятий в Пуще-Водице
Коттедж №1016
Стоимость
Сутки в будние: от 3800 ₴
Сутки в выходные: от 3800 ₴
Полные выходные (Пт-Вс): от 7600 ₴
7600 ₴
Сутки в выходные: от 3800 ₴
Полные выходные (Пт-Вс): от 7600 ₴
Кол-во гостей
Спальных мест: 12
Спален: 4
Спальных помещений: 4
Банкетных мест: 25
Дополнительно
Баня/сауна.Бассейн/Купель.Бильярд.Мангал
Стоимость
Сутки в будние: от 2800 ₴
Сутки в выходные: от 3300 ₴
Полные выходные (Пт-Вс): от 6500 ₴
6600 ₴
Сутки в выходные: от 3300 ₴
Полные выходные (Пт-Вс): от 6500 ₴
Кол-во гостей
Спальных мест: 6
Спален: 3
Спальных помещений: 4
Банкетных мест: 6
Дополнительно
Баня/сауна.Бассейн/Купель.Беседка.Мангал
Стоимость
Сутки в будние: от 3500 ₴
Сутки в выходные: от 3500 ₴
Полные выходные (Пт-Вс): от 7000 ₴
7000 ₴
Сутки в выходные: от 3500 ₴
Полные выходные (Пт-Вс): от 7000 ₴
Кол-во гостей
Спальных мест: 8
Спален: 3
Спальных помещений: 3
Банкетных мест: 8
Дополнительно
Баня/сауна.Бассейн/Купель.Караоке.Мангал
Райское место на берегу реки!
Коттедж №1119
Стоимость
Сутки в будние: от 1600 ₴
Сутки в выходные: от 3200 ₴
Полные выходные (Пт-Вс): от 0 ₴
6400 ₴
Сутки в выходные: от 3200 ₴
Полные выходные (Пт-Вс): от 0 ₴
Кол-во гостей
Спальных мест: 8
Спален: 4
Спальных помещений:
Банкетных мест:
Дополнительно
Баня/сауна.Бассейн/Купель.Камин.Мангал.Беседка.Рядом с водоёмом.Рыбалка.Большой участок.Заезд с животными.Есть кухня.Ландшафтный дизайн.Для свадеб.Для вечеринок.Для больших компаний.Коттедж с русской баней.Активный отдых(волейбол, футбол, теннисный корт).Банкетный зал.Wi-Fi