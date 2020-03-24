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Снять коттедж недорого. Украина . Самые низкие цены от собственников, без комиссии. Бронирование с просмотром и онлайн.

Колоритный коттедж для мероприятий в Пуще-Водице
Коттедж №1016
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Стоимость

Сутки в будние: от 3800 ₴
Сутки в выходные: от 3800 ₴
Полные выходные (Пт-Вс): от 7600 ₴ 7600 ₴

Кол-во гостей

Спальных мест: 12

Спален: 4

Спальных помещений: 4

Банкетных мест: 25

Дополнительно

Баня/сауна.Бассейн/Купель.Бильярд.Мангал

Популярный коттедж-сруб на 6 гостей в Деснянском районе Киева
Коттедж №1015
аренда коттеджа, аренда коттеджа фото

Стоимость

Сутки в будние: от 2800 ₴
Сутки в выходные: от 3300 ₴
Полные выходные (Пт-Вс): от 6500 ₴ 6600 ₴

Кол-во гостей

Спальных мест: 6

Спален: 3

Спальных помещений: 4

Банкетных мест: 6

Дополнительно

Баня/сауна.Бассейн/Купель.Беседка.Мангал

Уютный гостевой дом на 8 человек в Шевченковском районе Киева
Коттедж №1014
аренда коттеджа, аренда коттеджа фото

Стоимость

Сутки в будние: от 3500 ₴
Сутки в выходные: от 3500 ₴
Полные выходные (Пт-Вс): от 7000 ₴ 7000 ₴

Кол-во гостей

Спальных мест: 8

Спален: 3

Спальных помещений: 3

Банкетных мест: 8

Дополнительно

Баня/сауна.Бассейн/Купель.Караоке.Мангал

Райское место на берегу реки!
Коттедж №1119
аренда коттеджа, аренда коттеджа фото

Стоимость

Сутки в будние: от 1600 ₴
Сутки в выходные: от 3200 ₴
Полные выходные (Пт-Вс): от 0 ₴ 6400 ₴

Кол-во гостей

Спальных мест: 8

Спален: 4

Спальных помещений:

Банкетных мест:

Дополнительно

Баня/сауна.Бассейн/Купель.Камин.Мангал.Беседка.Рядом с водоёмом.Рыбалка.Большой участок.Заезд с животными.Есть кухня.Ландшафтный дизайн.Для свадеб.Для вечеринок.Для больших компаний.Коттедж с русской баней.Активный отдых(волейбол, футбол, теннисный корт).Банкетный зал.Wi-Fi

Коттедж в Карпатах!
Коттедж №1060